В Англии суд по ошибке выплатил компенсацию человеку, на которого подали иск

В Англии супруги рассказали, что суд по ошибке выплатил компенсацию человеку, на которого они подали иск, пишет Daily Mail.

Супружеская пара Джилли и Найджел Каттс, чья «квартира мечты» обернулась кошмаром из-за постоянных протечек в здании, стала жертвой судебной ошибки. После долгих разбирательств с застройщиком суд постановил выплатить им компенсацию в размере £90 тысяч стерлингов. Однако из-за ошибки окружного суда Брайтона эти деньги были перечислены владельцу здания, против которого они и подавали иск.

«Мы выиграли дело, так где же деньги? Их заплатили не тому человеку — это чистое безумие», — жалуется пара.

Супруги добавили, что не получили ни пенни из причитающейся им суммы, а сам ответчик перестал выходить на связь, что добавило дополнительный стресс в их жизнь. Представители окружного суда принесли извинения паре, заверив, что ошибку исправят в кратчайшие сроки.

Ранее в Англии суд приравнял к сексуальному домогательству слово «лысый», сказанное мужчине.