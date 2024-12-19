В Петербурге женщина погибла от удара дверью на станции метро

В Петербурге женщина получила смертельную травму при входе в метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на станции метро «Пролетарская» и попал на записи камер видеонаблюдения. Камера зафиксировала, как горожанка открыла входную дверь плечом, после чего ударилась, оступилась и упала.

Женщина сильно ударилась головой о плитку, получив открытую черепно-мозговую травму. 39-летнюю пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, спасти ее медики не смогли.

До этого сообщалось, что в метро в Петербурге ребенку раздробило пальцы руки эскалатором. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего с переломом двух пальцев со смещением. Мальчика прооперировали хирурги Педиатрического университета. Хирургическое вмешательство длилось около трех часов. Состояние мальчика врачи оценивают как стабильное, он получает всю необходимую помощь в полном объеме.

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