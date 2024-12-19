Новак и Чернышенко приняли участие в церемонии вручения научной премии Сбера

Заместители председателя правительства России Александр Новак и Дмитрий Чернышенко приняли участие в торжественной церемонии вручения научной премии Сбера, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил Александр Новак, наука является двигателем прогресса.

«Развитие науки и технологий имеет стратегическое значение для общества и страны. Научная премия Сбера – это возможность отметить ведущих ученых и повысить престиж профессии ученого», — сказал он.

Александр Новак вручил награду победителю в номинации «Физический мир» Евгению Антипову за создание высокотемпературных сверхпроводников и новых материалов для металл-ионных аккумуляторов.

Также Дмитрий Чернышенко заявил, что развитие ИИ позволяет обеспечить России технологический суверенитет.

«Наши российские ученые являются признанными лидерами. Прогресс в области искусственного интеллекта был бы невозможен без их вклада», — сказал он.

В рамках церемонии Чернышенко вручил награду ученому в области ИИ, доктору физико-математических наук, директору Центра ИИ Сколтеха Евгению Бурнаеву в номинации «Цифровая вселенная».

В этом году в каждой из 3 классических номинаций также вручалась дополнительная награда «AI в науке». Всего в третьем сезоне премии были номинированы 106 ученых.