В Бурятии мужчина совершил ограбление и угрожал взорвать гранату при задержании

В Бурятии мужчина угрожал женщине ружьем ради денег и пытался взорвать гранату. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

В июле 57-летний житель Закаменска решил напасть на микрофинансовую организацию и выкопал охотничье ружье, пять патронов и гранату, спрятанные на берегу реки Селенга. Мужчина пришел в офис компании, пригрозил сотруднице оружием и потребовал выдать ему все денежные средства. Испуганная женщина передала злоумышленнику 63 тыс. рублей. Полицейские быстро установили личность грабителя и специально приехали в Закаменск, чтобы его задержать. Сообщается, что он не собирался сдаваться и не открывал входную дверь. Тогда силовики попытались попасть в квартиру к мужчине через балкон.

«Виновный оказал сопротивление, демонстрируя гранату с извлеченной предохранительной чекой и направляя в сторону полицейских ружье. В ходе переговоров, к которым была привлечена супруга мужчины, удалось уговорить его сдаться и сложить оружие. Во время обыска в квартире были обнаружены денежные средства, ружье, патроны, граната», — говорится в сообщении.

Суд приговорил фигуранта к восьми годам колонии и штрафу в размере 30 тыс. рублей.

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