В Петербурге иностранец получил шесть лет колонии за нападение на подростка на вокзале

В Красногвардейском районе Петербурга огласили приговор иностранцу, который ударил ножом школьника из-за замечания. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел в марте 2024 года в зале ожидания Ладожского вокзала. Нетрезвый мигрант приставал к пассажирам и подошел к несовершеннолетнему, подросток сделал ему замечание. В ответ разъяренный мужчина ударил его ножом в грудь.

Мальчика удалось спасти, медицинскую помощь ему оказал один из очевидцев. Подозреваемого в нападении задержали, было возбуждено уголовное дело. Приговором суда 53-летнему иностранцу назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Самаре будут судить подростка, напавшего с ножом на школьницу в парке. Подросток напал на девочку из-за ее неудачной шутки о его дорогих часах. В отношении юноши было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, подростку может грозить длительный срок заключения.

Ранее в Москве мужчина ударил пенсионера ножом в грудь на глазах детей и получил срок.