В Чечне будут награждать родителей, назвавших детей в честь героев республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что дети которых назовут в честь национальных героев республики, получат 500 тысяч рублей.

По словам Кадырова, акция будет проходить до конца года.

«Родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие младенцев в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей», — поделился Кадыров.

До этого Кадыров присвоил военному корреспонденту Александру Сладкову почетное звание «Заслуженного журналиста Чеченской Республики» и вручил ему награду.

12 декабря Кадыров обсудил с директором ФСБ России Александром Бортниковым участие Чечни в специальной военной операции, а также обстановку внутри региона после атаки украинских беспилотников.

Ранее Кадыров оценил работу Путина в период СВО.