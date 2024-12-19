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В Чечне будут награждать родителей, назвавших детей в честь героев республики

Кадыров: дети, которых назовут в честь героев Чечни, получат по 500 тысяч рублей

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что дети которых назовут в честь национальных героев республики, получат 500 тысяч рублей.

По словам Кадырова, акция будет проходить до конца года.

«Родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие младенцев в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей», — поделился Кадыров.

До этого Кадыров присвоил военному корреспонденту Александру Сладкову почетное звание «Заслуженного журналиста Чеченской Республики» и вручил ему награду.

12 декабря Кадыров обсудил с директором ФСБ России Александром Бортниковым участие Чечни в специальной военной операции, а также обстановку внутри региона после атаки украинских беспилотников.

Ранее Кадыров оценил работу Путина в период СВО.

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