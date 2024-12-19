Лишь треть россиян знают о цифровом рубле

Внедрение цифрового рубля обещает революцию в российской финансовой системе, но общественное мнение показывает: на этом пути предстоит преодолеть множество препятствий. Только треть россиян (33%) знают о проекте, который может изменить их повседневное обращение с деньгами. Еще 39% слышали о цифровом рубле лишь поверхностно, а 28% вообще ничего не знают.

Это показало исследование платформы «Кукушка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом лишь 4% респондентов полностью осознают, как цифровой рубль будет работать. Еще 10% имеют лишь частичное представление. Самое тревожное: более половины (53%) опрошенных вообще не понимают принципов функционирования цифрового рубля.

Хотя половина (49%) россиян оценивают вероятность использования цифрового рубля как «среднюю», каждый четвертый (26%) выражают высокую заинтересованность. При этом главными ожиданиями называют скорость и удобство операций (27%), безопасность и контроль транзакций (23%), а также прозрачность использования средств (22%). Инструмент защиты от мошенничества в цифровом рубле видят только 19% опрошенных, что может сигнализировать о недостатке доверия.

На пути цифрового рубля стоят серьезные опасения граждан. Четверть опрошенных (25%) боятся технических сбоев и зависимости от интернета, а 21% указывают на сложность использования. Проблемы конфиденциальности и риск цифрового мошенничества вызывают беспокойство у 20 и 19% соответственно. Вопросы защиты данных и доверия к системе остаются открытыми.

28% россиян считают, что доступ к информации о транзакциях с использованием цифрового рубля должны иметь государственные органы, 24% доверяют Банку России и банкам-партнерам, а 22% полагают, что эти данные должны быть доступны только самим пользователям. При этом 19% выступают за полный отказ от раскрытия данных, что подчеркивает значимость проблемы конфиденциальности.

Помимо базовых функций, россияне ожидают дополнительных сервисов. Наибольший интерес вызывают переводы без комиссии и защищенные кошельки (по 23%), автоматические платежи (22%) и инструменты управления финансами (20%). Интерес к детским кошелькам с ограниченным функционалом проявили 19% респондентов. Это показывает, что успех цифрового рубля зависит не только от технологии, но и от предложенных возможностей для пользователей.

Цифровой рубль вызывает опасения по поводу усиления государственного контроля более чем у половины (59%) россиян. Лишь 28% категорически не согласны с этой точкой зрения. Кроме того, 26% опасаются, что внедрение цифрового рубля может ограничить их свободу распоряжения личными финансами.

Если цифровой рубль станет единственной доступной формой денег, отношение россиян к этому остается неоднозначным. Только 7% оценивают этот сценарий положительно, а еще 14% склоняются к позитивному взгляду. 32% занимают нейтральную позицию, а 47% (30% скорее негативно и 17% категорически негативно) выражают опасения и недовольство.

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