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Полиция в ФРГ ведет расследование в отношении гражданина КНР по подозрению в шпионаже

Reuters: полиция Германии заподозрила гражданина Китая в шпионаже

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Depositphotos

Управление уголовной полиции федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии проводит расследование в отношении гражданина Китая по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя местной уголовной полиции Каролы Йешке, гражданина КНР обнаружили на территории морского порта, который проник на военно-морскую базу в Киле и сделал там фотографии.

В текущий момент правоохранительные органы изучают содержимое мобильного телефона и другие вещи подозреваемого.

В начале ноября в Германии задержали американского шпиона по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

В Генпрокуратуре ФРГ подчеркнули, что гражданин США задержан во Франкфурте-на-Майне 7 ноября «на основании ордера, выданного следственным судьей Федерального суда от 30 октября 2024 года».

Отмечается, что гражданин США до недавнего времени работал на вооруженные силы США в ФРГ. В 2024 году он связался с китайскими государственными органами и предложил им передать конфиденциальную военную информацию, полученную от американских военных.

Ранее в США задумались о создании цифровых шпионов.

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