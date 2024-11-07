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В ФРГ задержали американского гражданина по подозрению в шпионаже

Прокуратура: в ФРГ задержан американец по подозрению в шпионаже в пользу КНР

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Michael Probst/AP

В Германии задержали американского шпиона по подозрению в шпионаже в пользу КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генпрокуратуру ФРГ.

По информации ведомства, гражданин США задержан во Франкфурте-на-Майне 7 ноября «на основании ордера, выданного следственным судьей Федерального суда от 30 октября 2024 года».

Отмечается, что гражданин США до недавнего времени работал на вооруженные силы США в ФРГ, однако в 2924 году установил связь с КНР.

«В 2024 году он связался с китайскими государственными органами и предложил им передать конфиденциальную военную информацию, полученную от американских военных. Соответствующие сведения он получил в ходе своей работы в вооруженных силах США», — говорится в сообщении ведомства.

До этого американец Дэниэл Мартиндейл, который помогал Вооруженным силам России, рассказал РИА Новости, что не встретил на Украине ни одного гражданина США, которого можно было бы заподозрить в шпионаже.

Ранее в США задумались о создании цифровых шпионов.

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