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Сбер назвал имена лауреатов своей ежегодной научной премии

Призовой фонд Научной премии Сбера составил 76,5 млн рублей

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Пресс-служба Сбера

В Москве прошла торжественная церемония награждения третьей ежегодной Научной премии Сбера, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что принять участие в премии, направленной на поддержку ученых, работающих в России, могли молодые исследователи не старше 35 лет, получившие выдающиеся научные результаты с применением искусственного интеллекта (AI).

В этом году в каждой из трех классических номинаций — «Науки о жизни», «Физический мир» и «Цифровая вселенная» — была введена дополнительная: «AI в науке». Общий призовой фонд премии составил 76,5 млн рублей.

Как подчеркнул президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, научная российская школа занимает ведущее место на международном конкурентном рынке исследований.

«Такие компании, как наша, должны вносить свой вклад в развитие престижа образования и науки. Наша страна исторически последние несколько сотен лет является одним из лидеров в научной сфере. Академия наук в России была создана значительно позже, чем в европейских странах, но за несколько десятилетий стала одним из самых уважаемых научных учреждений Европы», — сказал он.

Глава Сбера отметил, что люди, которые занимаются сегодня наукой, умудряются это делать в условиях, когда обстоятельства мешают им.

«Я хочу поблагодарить всех членов нашей большой команды, которая последний год очень дружно и активно работала, выявляя самых достойных ученых. И я хочу от всей души поздравить номинантов нашей Научной премии и пожелать им в канун Нового года всего самого доброго, здоровья и новой энергии для их личного внутреннего двигателя», — добавил Греф.

Отмечается, что в третьем сезоне премии были номинированы 106 ученых. В Сбере уточнили, что 90 участвовали в традиционных номинациях и 16 — в новых. Со списком лауреатов можно ознакомиться на сайте премии.

Три лауреата в классических номинациях получат по 20 млн рублей, а победители в новых номинациях — по 4,5 млн рублей и еще по 1 млн рублей на доступ к облачным сервисам от провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru.

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