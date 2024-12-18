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«Единая Россия» и МГЕР стали участниками очистки побережья Черного моря от нефтепродуктов

Более 120 активистов «Единой России» и МГЕР включились в очистку побережья Анапы

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«Единая Россия»

Волонтеры «Единой России» и МГЕР присоединились к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщается на сайте партии.

Как уточнили в «Единой России» для помощи с очисткой побережья Черного моря в Анапу прибыли более 120 активистов партии, муниципальных депутатов и секретарей первичных отделений.

«Местные отделения партии закупают и отправляют инвентарь: резиновую обувь и перчатки, мешки, лопаты, респираторы», — говорится в сообщении.

Кроме того, силами активистов был открыт пункт по спасению птиц в Витязево. Там работают ветеринарные врачи и волонтеры.

Напомним, 18 декабря МЧС России сообщило, что зона проведения работ по сбору мазута, разлившегося после крушения танкеров в Керченском проливе, на побережье в Краснодарском крае увеличена до 49 км. До этого в ведомстве рассказали, что ликвидировать разлив нефти в Черном море пока невозможно из-за сильного шторма в районе побережья. Специалисты обрабатывали сорбентами попавшие на берег нефтепродукты. Позднее работы возобновили, а к вечеру вновь приостановили до утра среды, 18 декабря. Днем спасатели вместе с волонтерами очистили около 8 км Черноморского побережья от мазута.

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