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Уголовное дело возбуждено из-за столкновения поездов в Мурманской области

СК РФ: после столкновения поездов в Мурманской области возбуждено уголовное дело

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Уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено по факту столкновения поездов в Мурманской области. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.

«По факту инцидента с пассажирским и грузовым поездами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — говорится в сообщении.

18 декабря двухэтажный пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, сошел с рельсов в районе Ковды Мурманской области, один из вагонов перевернулся. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что он столкнулся с грузовым составом.

Ситуацию прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По его словам, спасатели и бригады скорой помощи уже выехали на место. Ситуация находится на контроле у главы региона.

Ранее девушку в наушниках и капюшоне сбил поезд под Калининградом.

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