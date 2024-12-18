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В Гонолулу учебный самолет врезался в здание

Daily Mail: учебный самолет Kamaka Air врезался в здание в Гонолулу

Пилоты учебного самолета Kamaka Air потеряли контроль над воздушным судном и врезались в здание парковки недалеко от аэропорта Гонолулу. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 17 декабря. По данным издания, диспетчер советовал экипажу совершить безопасную посадку на ближайшей полосе, однако времени на это не оставалось, поскольку борт стремительно терял высоту.

Последними словами одного из пилотов была фраза «Мы вышли из-под контроля».

После этого произошло столкновение самолета со зданием, которое заснял на видео очевидец, ехавший на машине неподалеку. На кадрах видно, что на месте падения вспыхнуло пламя и появились клубы дыма. Пилоты не выжили, но при этом на месте происшествия больше никто не пострадал.

12 декабря в Нью-Йорке в округе Вестчестер самолет упал на трассу. Инцидент произошел на межштатной автомагистрали I-684. Полиция штата заявила, что на борту находились два человека, один из которых получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее легкомоторный самолет упал в Подмосковье.

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