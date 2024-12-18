Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москва продолжит развивать детские школы искусств

В департаменте культуры Москвы опровергли изменения системы творческого образования

close
Д.Гришкина/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Школы искусств в Москве будут и дальше развивать в соответствии с лучшими практиками, заявили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента культуры столицы.

Как отметили в пресс-службе, распространяемая информация о реформах не имеет никакого отношения к действительности.

«В рамках возможных изменений не рассматриваются закрытие, перевод на самоокупаемость или перепрофилирование под другие направления деятельности детских школ искусств», — говорится в сообщении.

Также в департаменте культуры добавили, что увольнение педагогов старше 55 лет и сокращение педагогического состава не обсуждается.

В департаменте отметили, что занятия по предпрофессиональным программам будут и дальше проводиться в каждом округе Москвы.

Также в ведомстве сообщили, что дети будут охвачены общеразвивающими программами по самым разным творческим специальностям – от музыки до дизайна.

Департамент планирует озвучить всю информацию о возможных изменениях сразу после того, как будут проанализированы все пожелания педагогов и директоров школ, родительского сообщества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами