Москва продолжит развивать детские школы искусств

Школы искусств в Москве будут и дальше развивать в соответствии с лучшими практиками, заявили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента культуры столицы.

Как отметили в пресс-службе, распространяемая информация о реформах не имеет никакого отношения к действительности.

«В рамках возможных изменений не рассматриваются закрытие, перевод на самоокупаемость или перепрофилирование под другие направления деятельности детских школ искусств», — говорится в сообщении.

Также в департаменте культуры добавили, что увольнение педагогов старше 55 лет и сокращение педагогического состава не обсуждается.

В департаменте отметили, что занятия по предпрофессиональным программам будут и дальше проводиться в каждом округе Москвы.

Также в ведомстве сообщили, что дети будут охвачены общеразвивающими программами по самым разным творческим специальностям – от музыки до дизайна.

Департамент планирует озвучить всю информацию о возможных изменениях сразу после того, как будут проанализированы все пожелания педагогов и директоров школ, родительского сообщества.