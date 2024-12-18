Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нигерии арестовали несколько сотен мошенников с сайтов знакомств

Reuters: в Нигерии арестовали 792 мошенников, выдававших себя за иностранок

close
Shutterstock

В Нигерии полиция арестовала 792 мошенников, выдававших себя за иностранцев на сайтах знакомств и в дейтинг-сервисах. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, злоумышленники проводили преступную схему в деловом центре нигерийского Лагоса. На базе «роскошного семиэтажного здания» был организован кол-центр, где мошенникам выдавали технику и сим-карты с иностранными номерами, после чего они занимались поиском жертв в интернете, втирались к ним в доверие и предлагали заняться «криптоинвестициями». Люди отправляли деньги на счета мошенников и полностью лишались средств.

По словам представителя комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии Уилсона Увуджарена, главари преступного сообщества были нацелены на американцев, канадцев, мексиканцев и некоторых других граждан европейских стран.

За время расследования были задержаны 148 китайцев, 40 филиппинцев, а также граждан Пакистана и Индонезии. В ходе обысков было найдено более 500 сим-карт с иностранными номерами.

Ранее россиянам рассказали о базовых способах защиты смартфона от третьих лиц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами