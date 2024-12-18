В Нигерии арестовали несколько сотен мошенников с сайтов знакомств

В Нигерии полиция арестовала 792 мошенников, выдававших себя за иностранцев на сайтах знакомств и в дейтинг-сервисах. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, злоумышленники проводили преступную схему в деловом центре нигерийского Лагоса. На базе «роскошного семиэтажного здания» был организован кол-центр, где мошенникам выдавали технику и сим-карты с иностранными номерами, после чего они занимались поиском жертв в интернете, втирались к ним в доверие и предлагали заняться «криптоинвестициями». Люди отправляли деньги на счета мошенников и полностью лишались средств.

По словам представителя комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии Уилсона Увуджарена, главари преступного сообщества были нацелены на американцев, канадцев, мексиканцев и некоторых других граждан европейских стран.

За время расследования были задержаны 148 китайцев, 40 филиппинцев, а также граждан Пакистана и Индонезии. В ходе обысков было найдено более 500 сим-карт с иностранными номерами.

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