Депутат призвал лишить журналиста CNN аккредитации в России

Депутат Госдумы Артем Бичаев обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой лишить аккредитации журналиста CNN Фредерика Плейтгена. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Причиной обращения стали новости о том, что Плейтген уже работает в Москве и ведет трансляции с места убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

По его словам, ранее Плейтген ездил в Курскую область вместе с украинскими военными и вел репортажи из оккупированной Суджи.

«Если это так, то это явная недоработка ответственных лиц. Нечего подобным личностям делать у нас в России», — написал депутат.

Бичаев уточнил, что при подтверждении информации о «работе» журналиста CNN в Курской области это будет означать незаконное пересечение границы РФ. По словам парламентария, за это законом предусмотрена ответственность, и Плейтген должен быть к ней привлечен.

«Обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой лишить аккредитации данного субъекта и отправить его обратно восвояси», — написал он.