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В Госдуме объяснили, почему детям опасно гулять одним в новогоднюю ночь

Депутат Буцкая заявила, что детям нельзя гулять одним в новогоднюю ночь

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Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с «Газетой.Ru» напомнила, что детям нельзя гулять одним по ночам и Новый год не должен быть исключением. По ее словам, в новогоднюю ночь отпускать детей гулять одних может быть опаснее из-за пьяных людей на улицах.

«Все равно, какая это ночь, новогодняя или нет. В новогоднюю даже может быть еще опаснее из-за людей, которые в состоянии алкогольного опьянения и ходят, и не дай Бог, ездят. У нас есть буква закона, что ребенок должен вечером быть дома, а потом ложиться спать. Так и должно быть, особенно в новогоднюю ночь, потому что мы хотим напомнить детям, что Дед Мороз приходит, когда дети спят ночью с 31 декабря на 1 января, а под елкой появляются подарки. Хотим напомнить это и детям, и взрослым, чтобы сказка продолжала жить», — сказала она.

Депутат напомнила, что для родителей детей, гуляющих по ночам без сопровождения, предусмотрена административная ответственность и штраф.

«Есть прекрасная статья. 5 35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. – «Газета.Ru»). По ней штраф 500 рублей», — отметила она.

В России для несовершеннолетних действует комендантский час с 22:00 до 06:00. При этом каждый регион вправе сузить временные рамки и ввести разделение по возрасту. Например, в Москве и некоторых других субъектах комендантский час для детей до 16 лет начинается в 22:00, а для подростков от 16 до 18 лет — в 23:00.

Ранее в Госдуме рассказали, как выбрать качественный новогодний подарок ребенку.

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