На Кубани поймали вора, который попытался украсть алкоголь и притворялся спящим

Житель Кропоткина вломился в магазин и притворился спящим, когда его заметили, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

В ночное время на поврежденную дверь магазина в Знаменском переулке обратили внимание прохожие, они увидели в этом криминал и немедленно заявили в полицию. Правоохранители отправили на место наряд вневедомственной охраны.

Когда силовики зашли в помещение вместе с владельцем магазина, они обнаружили мужчину, который лежал на полу. Рядом стоял ящик с пивом и две пустые бутылки, а сам он делал вид, что спит.

Росгвардейцы «разбудили» и задержали 32-летнего подозреваемого в краже, он передан стражам порядка.

Ранее россиянин на костылях ограбил магазин с помощью подростков.