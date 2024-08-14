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Челябинец продал фронтовую медаль за 600 рублей и стал фигурантом уголовного дела

В Челябинске мужчина продал фронтовую медаль и стал фигурантом уголовного дела

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Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

В Челябинске местный житель решил продать фронтовую медаль родственника и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, мужчина решил продать семейную реликвию за 600 рублей и попался транспортным полицейским. Стражи порядка задержали его и возбудили уголовное дело по статье о приобретении или сбыте официальных документов и государственных наград.

Суд назначил челябинцу меру пресечения в виде подписки о невыезде. Теперь ему грозит штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы или арест на срок до трех месяцев.

До этого российский учитель заказал из Германии награды времен Первой и Второй мировых войн. Таможенники изъяли наградные кресты 1913–1925 годов, медали, знаки отличия и значки 1933–1945 годов.

Ранее читинские таможенники остановили гражданина Китая из-за нагрудных знаков и монеты из СССР.

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