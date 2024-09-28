Жительница Махачкалы заразилась ботулизмом после укола ботоксом в Москве

В Москве косметолог заразилась ботулизмом (острой инфекционной болезнью, поражающей нервную систему) после укола ботоксом, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, в одном из кабинетов бьюти-центра на улице Садовнической 58-летней Патимат предложили «топовый» препарат с почти мгновенным результатом. После процедуры женщина улетела в Турцию, где ей стало трудно дышать, глотать и самостоятельно передвигаться. Патимат пришлось вернуться в родную Махачкалу, где ее состояние стабилизировали при помощи укола. В ходе последующего обследования у женщины выявили «передозировку токсином и повышенный уровень ботулотоксина».

Mash уточняет, что «топовые» ампулы компании Refinex оказались не зарегистрированными в РФ. СК возбудил уголовное дело, провел обыск в бьюти-центре и изъял препараты.

В апреле на Сахалине задержали парикмахера, которая работала косметологом без лицензии. Сначала женщина только стригла волосы и причесывала клиентов, но потом решила расширить сферу деятельности и занялась оказанием косметологических услуг, не имея необходимого образования: она делала чистку и массаж лица, пилинг, инъекционную косметологию и аппаратные процедуры. При этом женщина знала, что подобную деятельность может осуществлять только медработник при наличии соответствующей квалификации и лицензии. На незаконных процедурах она заработала более 10 млн руб.

Ранее эксперты назвали противопоказания для уколов ботокса.