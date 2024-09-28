Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительница Махачкалы заразилась ботулизмом после укола ботоксом в Москве

Mash: косметолог заразилась ботулизмом после укола ботоксом в Москве

close
Pexels

В Москве косметолог заразилась ботулизмом (острой инфекционной болезнью, поражающей нервную систему) после укола ботоксом, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, в одном из кабинетов бьюти-центра на улице Садовнической 58-летней Патимат предложили «топовый» препарат с почти мгновенным результатом. После процедуры женщина улетела в Турцию, где ей стало трудно дышать, глотать и самостоятельно передвигаться. Патимат пришлось вернуться в родную Махачкалу, где ее состояние стабилизировали при помощи укола. В ходе последующего обследования у женщины выявили «передозировку токсином и повышенный уровень ботулотоксина».

Mash уточняет, что «топовые» ампулы компании Refinex оказались не зарегистрированными в РФ. СК возбудил уголовное дело, провел обыск в бьюти-центре и изъял препараты.

В апреле на Сахалине задержали парикмахера, которая работала косметологом без лицензии. Сначала женщина только стригла волосы и причесывала клиентов, но потом решила расширить сферу деятельности и занялась оказанием косметологических услуг, не имея необходимого образования: она делала чистку и массаж лица, пилинг, инъекционную косметологию и аппаратные процедуры. При этом женщина знала, что подобную деятельность может осуществлять только медработник при наличии соответствующей квалификации и лицензии. На незаконных процедурах она заработала более 10 млн руб.

Ранее эксперты назвали противопоказания для уколов ботокса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами