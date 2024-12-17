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Россиянам посоветовали не запасаться лишними продуктами на Новый год

Депутат Огуль посоветовал сохранять режим питания за новогодним столом

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Shutterstock

Россиянам, которые придерживаются определенных ограничений в питании, не стоит отказываться от них в новогодние праздники. Такой совет в разговоре с «Газетой.Ru» дал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Леонид Огуль. Депутат подчеркнул, что не нужно излишне заполнять холодильник едой в праздничные дни.

«Всегда под Новый год мы излишне заполняем холодильник для приготовления каких-то традиционных блюд. Из года в год убеждаешься, что очень все излишне, много всего. Я знаю, что очень многие в режиме в хорошем смысле этого слова. Придерживаться этого тоже очень кстати — в следующие дни будете чувствовать себя хорошо. Допустим, кто-то ограничил [себя] в сладком, кто-то в мучном, кто-то в соусах — стоит придерживаться этого, уже проверено», — сказал Огуль.

Депутат также призвал россиян обратить внимание, с кем встречают Новый год их дети.

«Больше всего нужно обратить внимание нам, родителям, особенно на подростковый период. Обратите внимание, где ваши дети, с кем они встречаются», — заключил он.

Ранее в Госдуме призвали запретить детское шампанское.

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