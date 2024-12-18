В Петербурге шестилетний мальчик впал в кому, прокусив себе щеку

Воспитанник детского сада был госпитализирован в тяжелом состоянии из дошкольного учреждения в Петербурге, мальчик играл в группе и прокусил себе щеку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в детском саду на Чарушинской улице, шестилетнему мальчику внезапно стало плохо, бригада скорой помощи госпитализировала его в клинику педиатрического университета в тяжелом состоянии.

По данным Piter.Tv, ребенок прокусил себе щеку изнутри, у детсадовца диагностирована гипогликемическая кома второй степени, он находится под круглосуточным наблюдением медиков в отделении реанимации.

До этого сообщалось, что в Кабардино-Балкарии ребенок получил тяжелые травмы в детском саду. На одну из воспитанниц упал шкафчик для вещей, установленный в раздевалке младшей группы. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, девочка была госпитализирована. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подробности о состоянии девочки неизвестны.

Ранее в Ленобласти четырехлетняя девочка попала в реанимацию после взрыва печи.