Россиян предупредили об опасности рассекречивания номера СНИЛС

СНИЛС – это один из важнейших документов для идентификации. Если он попадет в руки к мошенникам, они могут провернуть множество разных преступных схем, предупредил в беседе с RT управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев.

Если злоумышленник знает номер СНИЛС, ФИО человека и его паспортные данные, то на него без труда можно оформить микрозаем или открыть электронный кошелек.

«В результате ничего не подозревающий человек может внезапно обнаружить себя должником, а его кредитная история оказывается испорченной», — предупредил юрист.

Также СНИЛС можно использовать для восстановления доступа к «Госуслугам», что крайне опасно, так как имея доступ к профилю на портале, мошенники могут и оформить кредиты, и изменить регистрационные данные, и подать заявки на субсидии и так далее.

Чтобы защититься от подобных преступлений, третьим лицам нельзя сообщать номер СНИЛС, а тем более – диктовать его по телефону, отвечая на подозрительные звонки, писать кому-то в сообщениях и письма, подчеркнул Русяев. Он посоветовал установить запрет на оформление кредитов через МФЦ и «Госуслуги», что станет существенной помехой в случае попытки мошенничества.

Напомним, гендиректор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс рассказал «Газете.Ru», что СНИЛС — это не просто цифры, а своего рода «цифровой паспорт» гражданина в системе социального и пенсионного обеспечения России. Он призвал никогда не переходить по подозрительным ссылкам и не доверять незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банков, госслужб или медучреждений.

Ранее московская пенсионерка продиктовала мошенникам номер СНИЛС и лишилась почти 27 млн рублей.