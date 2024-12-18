Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили об опасности рассекречивания номера СНИЛС

Юрист Русяев: мошенники с помощью СНИЛС могут провернуть разные схемы обмана

close
Depositphotos

СНИЛС – это один из важнейших документов для идентификации. Если он попадет в руки к мошенникам, они могут провернуть множество разных преступных схем, предупредил в беседе с RT управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев.

Если злоумышленник знает номер СНИЛС, ФИО человека и его паспортные данные, то на него без труда можно оформить микрозаем или открыть электронный кошелек.

«В результате ничего не подозревающий человек может внезапно обнаружить себя должником, а его кредитная история оказывается испорченной», — предупредил юрист.

Также СНИЛС можно использовать для восстановления доступа к «Госуслугам», что крайне опасно, так как имея доступ к профилю на портале, мошенники могут и оформить кредиты, и изменить регистрационные данные, и подать заявки на субсидии и так далее.

Чтобы защититься от подобных преступлений, третьим лицам нельзя сообщать номер СНИЛС, а тем более – диктовать его по телефону, отвечая на подозрительные звонки, писать кому-то в сообщениях и письма, подчеркнул Русяев. Он посоветовал установить запрет на оформление кредитов через МФЦ и «Госуслуги», что станет существенной помехой в случае попытки мошенничества.

Напомним, гендиректор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс рассказал «Газете.Ru», что СНИЛС — это не просто цифры, а своего рода «цифровой паспорт» гражданина в системе социального и пенсионного обеспечения России. Он призвал никогда не переходить по подозрительным ссылкам и не доверять незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банков, госслужб или медучреждений.

Ранее московская пенсионерка продиктовала мошенникам номер СНИЛС и лишилась почти 27 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами