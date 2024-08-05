Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Московская пенсионерка продиктовала мошенникам номер СНИЛС и лишилась почти 27 млн рублей

В Москве пенсионерка лишилась квартиры и почти 27 млн рублей из-за мошенников

close
100%
Pixabay

Пожилая женщина из Москвы лишилась жилья и почти 27 миллионов рублей после звонка аферистов. Об этом сообщает прокуратура региона.

Сначала 74-летней пенсионерке позвонили якобы сотрудники энергетической компании, которым она продиктовала номер СНИЛС. Позже аферисты позвонили снова и заявили, что женщина якобы передала данные «черным риелторам». Чтобы предотвратить действия мошенников, необходимо фиктивно продать недвижимость.

В результате россиянка продала квартиру в Подмосковье и гараж. Помимо этого, она заложила вещи в ломбард и взяла деньги в долг. Все средства она отдала мошенникам, отправив их на счет или передав курьером. Всего женщина отдала неизвестным более 26,9 миллиона рублей.

После этого злоумышленники сами рассказали, что обманули пенсионерку, и порекомендовали обратиться в полицию.

«Установление лиц, причастных к мошенничеству, повлекшее лишение пенсионерки права на жилое помещение, на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре», – поделились в ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что правоохранители не просят продавать имущество. Они также не потребуют переводить деньги на «безопасный счет».

Ранее пенсионерка из Ленобласти трижды переводила деньги мошенникам и лишилась 8,7 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами