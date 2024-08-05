Московская пенсионерка продиктовала мошенникам номер СНИЛС и лишилась почти 27 млн рублей

Пожилая женщина из Москвы лишилась жилья и почти 27 миллионов рублей после звонка аферистов. Об этом сообщает прокуратура региона.

Сначала 74-летней пенсионерке позвонили якобы сотрудники энергетической компании, которым она продиктовала номер СНИЛС. Позже аферисты позвонили снова и заявили, что женщина якобы передала данные «черным риелторам». Чтобы предотвратить действия мошенников, необходимо фиктивно продать недвижимость.

В результате россиянка продала квартиру в Подмосковье и гараж. Помимо этого, она заложила вещи в ломбард и взяла деньги в долг. Все средства она отдала мошенникам, отправив их на счет или передав курьером. Всего женщина отдала неизвестным более 26,9 миллиона рублей.

После этого злоумышленники сами рассказали, что обманули пенсионерку, и порекомендовали обратиться в полицию.

«Установление лиц, причастных к мошенничеству, повлекшее лишение пенсионерки права на жилое помещение, на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре», – поделились в ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что правоохранители не просят продавать имущество. Они также не потребуют переводить деньги на «безопасный счет».

Ранее пенсионерка из Ленобласти трижды переводила деньги мошенникам и лишилась 8,7 млн рублей.