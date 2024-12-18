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Подстреленный медведь упал с дерева и раздавил охотника

Associated Press: в США медведь упал с дерева и придавил охотника

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gigello/Shutterstock/FOTODOM

В штате Вирджиния раненный охотниками медведь забрался на дерево и упал, придавив одного из стрелявших в него людей. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в начале декабря, двое мужчин охотились на медведя в лесах Вирджинии. Одному из охотников удалось подстрелить хищника. Раненый зверь забрался на дерево и упал с высоты на одного из стрелков.

Пострадавшего госпитализировали, он получил серьезные травмы, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Местные власти занимаются расследованием несчастного случая.

До этого сообщалось, что на Камчатке медведь утащил мужчину в овраг. Инцидент произошел на территории Озерновского горнометаллургического комбината, который находится в 200 километрах от поселка Ключи. Животное проникло на территорию комбината и схватило 46-летнего россиянина, потащив его на расстояние 50 метров. Работники обратили внимание на ситуацию только когда услышали крики мужчины. Пострадавший получил травмы головы и ног, спасти его медикам не удалось.

Ранее в Приморье геодезист выжил после нападения медведя.

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