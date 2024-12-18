Больше половины россиян недовольны своим доходом, чаще всего — зумеры

Свыше трети россиян намерены просить повышения в 2025 году. А каждый четвертый в целях увеличения дохода планирует сменить работу. К такому выводу пришли аналитики сервиса автоматизации найма с AI-инструментами Huntlee (резидент «Сколково»).

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Оказалось, что почти две трети участников опроса (64%) недовольны уровнем своего дохода. Половина из них (или треть всех опрошенных) хотели бы получать как минимум в полтора раза больше, свыше четверти (или 18% всех опрошенных) — на 20-30% больше, а каждый пятый (или 14% всех опрошенных) — в два и более раза. Зумеры выражали недовольство уровнем дохода заметно чаще миллениалов и представителей поколения «Х».

Более двух третей респондентов (68%) из числа тех, кто недоволен уровнем своего дохода, получают менее 100 тыс. руб. в месяц. Около четверти — 100-150 тыс. руб., 4% — 150-200 тыс. руб. и 3% — от 200 тыс. руб.

Чаще всего на уровень дохода жаловались работники сельскохозяйственного сектора (66%), медиаиндустрии (67%) и сегмента преподавания (69%). Среди тех, кто доволен уровнем своего дохода, больше всего представителей транспортно-логистической (71%), нефтегазовой (69%), ИТ-отрасли (67%), финансовой (67%) и энергетической отрасли (63%).

Увеличить свой доход в 2025 году планируют больше половины всех участников опроса (54%). Из них две трети (или 35% всех опрошенных) намерены просить повышение на действующей работе, больше половины (или 29% всех опрошенных) — взять подработку, а почти половина (24% всех опрошенных) — сменить работу.

Респондентам также предлагалось ответить на вопрос, как часто они смотрят вакансии при наличии работы. 42% смотрят вакансии «периодически, чтобы быть в курсе предложений на рынке», 45% — редко, а 13% делают это часто (8%) или очень часто (5%).

«Сегодняшний рынок труда переживает одну из самых значимых трансформаций за последние десятилетия, и в этом процессе автоматизация найма играет ключевую роль, — комментирует основатель Huntlee Юлиан Тырнов. — Все больше компаний по всему миру используют искусственный интеллект и различные алгоритмы для фильтрации резюме и оценки кандидатов на различных этапах найма. Поэтому тем, кто находится либо планирует приступить к поиску работы, важно понимать, что требования к резюме могут меняться. Если на желаемую вакансию наблюдается высокий спрос среди соискателей, резюме должно быть составлено так, чтобы быть не только релевантным для рекрутера, но и восприниматься машиной, чтобы не быть отсеянным ею. В России даже при наличии дефицита кадров на рынке труда в некоторых отраслях, например digital-сфере, требования к персоналу остаются высокими. Высокий конкурс также сохраняется в компаниях, которые считаются топовыми работодателями в своей отрасли».

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