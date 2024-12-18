Каждый десятый мужчина в России не любит Новый год

В любви к Новому году женщины признавались в 1,5 раза чаще мужчин. Это показал опрос Superjob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Обожает Новый год каждый четвертый россиянин (23%). Каждый третий любит, но без фанатизма (34%). Еще 35% относятся к празднику спокойно. 6 из 100 россиян не любят Новый год, 1 из 100 — люто ненавидит.

Женщины признавались в любви к празднику почти в 1,5 раза чаще мужчин (68 и 47% соответственно). Представители сильного пола чаще говорили о нейтральном отношении (42% против 28% среди женщин) и нелюбви (9 и 3%).

Отношение к Новому году изменилось: меньше восторгов, чем год назад, и больше нейтральных реакций, отмечают аналитики.

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