У каждого восьмого россиянина есть родственники, нуждающиеся в долговременном уходе

У каждого восьмого россиянина (13%) есть родственники, нуждающиеся в уходе, которые в силу состояния здоровья не могут самостоятельно выполнять простые ежедневные активности (например, готовить еду, передвигаться, проводить гигиенические процедуры, принимать пищу, убираться) и находиться без присмотра. В большинстве случаев (80%) опрошенные заботятся о такой категории близких самостоятельно, 8% обращаются к помощникам и сиделкам, остальные иначе решают эту задачу.

Об этом говорят результаты опроса «Росгосстрах Жизнь» и hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На заботу о близких респонденты выделяют достаточно существенные суммы – 10-50 тыс. рублей в месяц (42%), 39% – до 10 тыс. рублей. Еще у 14% опрошенных ежемесячные расходы на уход за родственниками превышают 50 тыс. рублей. Кроме того, трудоспособные люди, которые ухаживают за близкими, часто пересматривают свои условия занятости из-за необходимости постоянного присмотра за родными: для большинства (63%) именно гибкий график становится приоритетной мерой поддержки от работодателя. При этом опрошенные хотели бы поддерживать качество жизни родных, существенно не меняя свой привычный образ жизни.

Формировать финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных ситуаций со здоровьем для себя или своих близких готовы 62% респондентов. Причем каждый десятый уже это делает. Примечательно, что в большинстве случаев именно молодежь согласна делать сбережения на такие цели: среди опрошенных в возрастной категории от 18 до 24 о таких намерениях заявили две трети (67%), среди людей 25-34 лет – примерно столько же (65%).

38% россиян сообщили о возможности откладывать на эти цели до 5 тыс. рублей в месяц, а 23% – от 5 до 10 тыс. рублей ежемесячно. Возможность заблаговременно приобрести страховку как инструмент для оплаты непредвиденных расходов рассматривают более половины респондентов (51%). Среди наиболее актуальных потребностей в страховании долговременного ухода россияне считают поддержку здоровья (78%) – контроль за соблюдением врачебных рекомендаций, проведение необходимых медицинских манипуляций и т.д., 59% – помощь с гигиеной (умывание, купание, смена одежды) и 52% – обеспечение мобильности при передвижении, пересаживании и так далее.

Ранее выяснилось, что каждый четвертый россиянин хочет уехать из мегаполиса.