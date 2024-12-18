МТС запустила для детей образовательный проект «Виртуалити»

МТС запустила к Новому году образовательный волонтерский проект о цифровых технологиях «Виртуалити», сообщает пресс-служба компании.

Проект поможет школьникам средних и старших классов с выбором будущей профессии в ИТ. Так, 300 волонтеров компании МТС расскажут участникам о новых технологиях и способах их применения в работе, а также обучат основам работы с нейросетями, азам 3D-моделирования и созданию чат-ботов.

В компании уточнили, что проект «Виртуалити» будет проходить до 25 декабря в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Смоленске и Рязани. В нем примут участие более 2500 ребят из социальных учреждений.

«В этом году в МТС реализовано более 170 активностей корпоративного волонтерства, направленных на разные сферы. Это и экологические инициативы, и забота о людях, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, и pro-bono волонтерство. Мы видим, как через корпоративное волонтерство формируется культура добровольчества, создается сообщество единомышленников, и сотрудники могут развивать свои профессиональные компетенции», — отметила директор департамента по развитию бренда работодателя и внутренним коммуникациям МТС Наталья Белоусова.

По ее словам, в следующем году компания планирует продолжить масштабировать добровольческие проекты на всю экосистему МТС. Она уточнила, что для этого будет создана единая платформа для участия в волонтерских акциях, которая будет доступна всем 60 тыс. сотрудников.

Предполагается, что проект поможет школьникам сформировать четкое представление об ИТ-специальностях и определиться с выбором будущей профессии. Кроме того, они смогут пройти профориентационное тестирование с применением технологии искусственного интеллекта для определения склонности к той или иной профессии.

В МТС добавили, что на площадках проекта также будут работать творческие мастерские, позволяющие поэкспериментировать с цифровыми технологиями.