Над Брянской областью сбили беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью, Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — отметил губернатор.

По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Несколькими часами ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. В ведомстве уточнили, что противник применил дрон самолетного типа.

До этого в МИД России заявили, что пуск «Орешника» послал четкий сигнал Западу.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.