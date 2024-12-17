Над Воронежской областью уничтожили украинский дрон

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА <…> по объектам на территории РФ», — отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что противник применил дрон самолетного типа.

15 декабря ракетную опасность объявили на территории Воронежской области. Сирены звучали шесть минут. На этом фоне глава российского субъекта призвал граждан, которые находились дома, пройти в помещения без окон. Тем людям, кто в момент срабатывания сирен был на улице, он рекомендовал зайти в ближайшее здание или найти иное подходящее укрытие.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.