Красноярские врачи спасли мужчину, сердце которого не билось 3,5 часа

В Красноярске врачи спасли жизнь пациенту, который замерз на остановке и поступил с небьющимся сердцем. Об этом сообщает «Доктор Питер».

По информации издания, найденный замерзшим на остановке пациент поступил в отделение анестезиологии и реанимации Краевой клинической больницы в середине ноября. Когда он попал в стационар, у него отсутствовали пульс и дыхание, на мониторе ЭКГ была ровная линия, а температура тела составляла 19,8 градуса.

Врачи приняли решение реанимировать его с помощью ЭКМО и инвазивного согревания. Сердце мужчины вновь начало сокращаться лишь через 3,5 часа после начала реанимации.

Уже на следующий день пациент пребывал в ясном сознании. Через трое суток его перевели на самостоятельное дыхание, а на четвертые из реанимации в отделение. Сейчас он самостоятельно передвигается по палате, однако мужчине еще предстоит лечение обмороженных тканей.

Ранее нижегородские онкологи спасли россиянку с десятикилограммовой опухолью.