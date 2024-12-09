В США на видео попала долгожданная встреча потерявшейся собаки и ее хозяйки, пишет New York Post.

Сотрудники приюта в Индиане были удивлены, узнав, что попавшая к ним собака по кличке Дива на самом деле принадлежит семье, живущей почти в 2000 км от питомника. Оказалось, питомица пропала два месяца назад и за это время преодолела такое большое расстояние, потрепав нервы хозяевам.

Команда приюта и владельцы собаки договорились о встрече, чтобы организовать воссоединение. Спустя сутки Дива вновь оказалась в объятиях своих хозяев.

«Мы бы сделали это тысячу раз снова», — заявила волонтер Мэгги Торнберри.

Дива сразу узнала своих владельцев, зарывшись в их руки и с восторгом виляя хвостом, порадовав своей реакцией пользователей соцсетей.

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