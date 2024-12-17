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В Петровском путевом дворце проведут новогодние праздничные мероприятия

Дед Мороз в Петровском путевом дворце исполнит старинные колядки

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Mos.ru

В Петровском путевом дворце в рамках проекта «Зима в Москве» с 23 декабря по 8 января проведут праздничные мероприятия, вдохновленные русским культурным наследием, народными сказками и творчеством знаменитого художника Ивана Билибина. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Как уточнили организаторы, подобные торжества впервые состоятся в исторических интерьерах этого памятника архитектуры XVIII века.

«Один из самых красивых дворцов Москвы станет фантастическим порталом, который превратит каждую гостью в царевну или волшебницу, а гостя — в царевича или былинного богатыря. Принять участие в мероприятиях смогут и малыши, и дети постарше, а к ним присоединятся родители и бабушки с дедушками», — говорится в сообщении.

В Петровской гостиной откроется площадка «Терем расписной», где можно будет поиграть в старинные настольные игры — бирюльки и блошки. Также там пройдет подвижная игра «Проворные мотальщики», мастер-класс игры на деревянных ложках и урок украшения кокошника.

Кроме того, в Парковой гостиной появится площадка под названием «Бранное поле», где проведут сражения на войлочных мечах, перекидывание огромных мягких подушек-валунов, а также состязания по стрельбе из лука и рогаток в тире «Царевна-лягушка».

Также в кукольном театре-вертепе разыграют «Сказку о золотом петушке» Александра Пушкина. Текст от автора прозвучит в записи, его озвучил легендарный актер, режиссер театра и кино народный артист СССР Олег Табаков.

В свою очередь, в Кавалерской гостиной будет открыта ярмарка. Там можно будет играть в снежки, кататься с горки, принимать участие в перетягивании каната, делать памятные снимки в фотозоне с новогодней телегой.

Основная часть праздника состоится в Круглом зале. Посетителей поздравит Дед Мороз. Также он исполнит старинные колядки и сыграет на свирели. Кроме того, огни на новогодней елке зажгутся под звучание рождественских песнопений XVII века, а хоровод будут водить под аккомпанемент старинных гуслей.

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