Китайский школьник попал в реанимацию после наказания от учителя

В Китае подросток попал в реанимацию после того, как учитель наказал его за разговоры с одноклассниками. Подробности приводит издание South China Morning Post.

Пострадавшим оказался 13-летний Лю из города Цзинин, провинция Шаньдун. Все началось с того, как он отправился в детский спортлагерь. Во время одной из тренировок он нашел момент пообщаться с одноклассником. Учитель решил наказать его за это.

Учитель потребовал от ребенка сделать тысячу приседаний, он смог сделать только 200 и упал без сил. Какое-то время он продолжал тренировки, но несколько дней подряд чувствовал боль в ногах.

После возвращения из лагеря его отправили в больницу, там его состояние оценили как критическое и перевели в реанимацию. После 13 дней лечения подростка выписали, однако способность нормально ходить так к нему и не вернулась.

Спустя год он получил серьезные повреждения печени и почек. Мышцы его ног были атрофированы, сообщает источник.

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