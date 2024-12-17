Развитие химических средств защиты растений в России назвали фактором экономического роста

Химические средства защиты растений (ХСЗР) позволяют не только повышать урожайность и минимизировать потери, но и укрепляют продовольственную безопасность России. Об этом на заседании экспертного совета по развитию химической промышленности при комитете Госдумы по промышленности и торговле, где обсуждалось развитие производства отрасли, рассказала председатель экспертного совета, депутат Мария Василькова.

В своем выступлении она подчеркнула значимость данной отрасли для обеспечения продовольственной безопасности и технологического суверенитета страны, а также улучшения качества жизни российских граждан.

«Развитие отечественного производства ХСЗР является важным фактором устойчивого экономического роста и формирования новых экспортных рынков. Это не только технологическая независимость, но и база для экспорта конкурентоспособной продукции. Наше сельское хозяйство получает мощный инструмент для повышения эффективности, что позитивно скажется на экономическом росте и благосостоянии граждан страны», — сказала Василькова.

По ее мнению, необходимо ускоренно создавать собственные производства действующих веществ взамен импортных. При этом она сочла нужным приведение сроков регистрации отечественных ХСЗР в соответствие с национальными целями развития. Так, по оценкам экспертов, сегодня процесс регистрации ХСЗР в России занимает от 4 до 8 лет, а расходы на регистрацию составляют от 5 до 110 млн рублей.

«С такими цифрами нам будет непросто обеспечить технологическое лидерство. Именно поэтому сегодня важно совершенствовать систему регистрации ХСЗР, делая процесс более прозрачным и эффективным. Минсельхоз России уже предпринял значимые шаги. Также упрощается процедура для сходных ботанических видов», — отметила Василькова.

Депутат считает, что совместные усилия всех участников позволят достигнуть конструктивных решений и укрепить позиции России в области продовольственной безопасности и технологического суверенитета.

«Важно усиливать межведомственное взаимодействие для эффективной реализации поставленных задач. Особое внимание следует уделить координации работы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также Федеральной службы по надзору в сфере природопользования», — заключила она.