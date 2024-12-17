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Таксист выстрелил в москвича, сделавшего замечание о неправильной парковке

Таксист встал на тротуаре и выстрелил в москвича, упрекнувшего его за это

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Москве таксист выстрелил в мужчину, который сделал ему замечание о неправильной парковке, сообщает mk.ru.

Инцидент произошел вечером 16 декабря на Зеленом проспекте. Местный житель, 33-летний слесарь-механик, вышел на прогулку с собакой и увидел припаркованную на тротуаре машину. Он подошел к водительской двери, заметил, что автомобиль преграждает путь, и попросил 58-летнего таксиста отъехать. Тот уезжать отказался и обматерил незнакомца, тогда мужчина открыл дверь и попытался насильно вытащить водителя из машины.

Таксист схватил лежавший под сиденьем травматический пистолет и дважды выстрелил в сторону прохожего. Одна пуля прошла по касательной, вторая попала в живот. Только тогда стрелок осознал, что наделал, и самостоятельно позвонил в 112, чтобы сообщить об инциденте. Раненого доставили в больницу, но он написал отказ от лечения из-за срочной работы. Таксист задержан, он уже признался и раскаялся в содеянном.

Ранее в Химках таксист-мигрант пырнул отверткой пассажира, отказавшегося платить сверх тарифа.

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