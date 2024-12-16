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Соцсети удивила женщина, простоявшая в проходе самолета весь семичасовой перелет

Independent: пассажирка самолета простояла в проходе 7-часовой перелет и удивила соцсети

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Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

Соцсети удивила женщина, которая простояла в проходе самолета весь семичасовой перелет, пишет Independent.

В соцсетях стали популярны кадры с женщиной, стоявшей в проходе самолета на протяжении всего семичасового перелета. Все это время она смотрела фильмы, обмотавшись пледом. Это необычное поведение вызвало активное обсуждение среди зрителей.

Некоторые комментаторы пошутили, что, возможно, она просто устала сидеть, в то время как другие восхваляют ее как «королеву здоровья», отмечая, что у нее, вероятно, очень здоровая спина.

Многие пользователи призвали к пониманию и уважению к личным обстоятельствам других пассажиров. Один из участников обсуждения поделился своим опытом, отметив, что вынужден стоять во время полета, чтобы избежать боли, другой мужчина добавил, что после травмы спины ему также было бы сложно сидеть долгое время.

Ранее самолет экстренно приземлился на Бермудах из-за неприятного запаха от свиней, которых перевозили в багажном отсеке.

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