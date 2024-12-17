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Россиянка отдала мошенникам 7 млн рублей после сообщения от руководителя

Жительница Приморья спасала сбережения и лишилась 7 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Уссурийске телефонные мошенники от имени руководителя обманули женщину и убедили ее отдать им все накопления. Об этом сообщает УМВД Приморья.

В правоохранительные органы обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что по указанию неизвестных перевела на названные ими счета 7 млн рублей. Выяснилось, что мошенники связались с потерпевшей от имени ее руководителя и предупредили о возможном звонке из правоохранительных органов.

Спустя некоторое время женщине позвонил лжеполицейский, который сообщил о том, что мошенники атаковали ее счета и пытаются снять деньги. Чтобы обезопасить средства, их нужно перевести на специальный счет. Потерпевшая поверила и, следуя инструкции звонившего, осуществила несколько переводов денежных средств по указанным реквизитам, после чего «силовики» перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Как аферистам удается обманывать сотни тысяч россиян под видом сотрудников силовых структур и в чем секрет их манипуляций, расскажет документальный фильм «На крючке». Проект доступен на платформе Okko.

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