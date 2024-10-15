Госдума «амнистировала» хозпостройки на дачах

Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается распространить «дачную амнистию» на хозяйственные постройки. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Таким образом, амнистия распространилась на бани, теплицы, сараи, летние кухни, а также блокированные дома.

«Изменения позволят гражданам в упрощенном порядке зарегистрировать такие постройки — без выполнения кадастровых работ, оформления деклараций об объекте и т.д.», — говорится в сообщении.

В феврале текущего года президент России Владимир Путин продлил «дачную амнистию» для общих построек до 2031. Отмечается, что действие закона распространяется на здания и сооружения, которые относятся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ. Речь идет о постройках, возведенных до 2004 года. В настоящее время их можно поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права на них в упрощенном порядке.

Ранее в Кургане предложили ужесточить правила создания дачных поселков.