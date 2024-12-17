Более 390 тыс. водителей оплатили проезд по проспекту Багратиона через «Парковки России»

Автомобилисты оплатили проезд по проспекту Багратиона через приложение «Парковки России» более 925 тыс. раз в 2024 году, сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, всего с начала этого года более 390 тыс. водителей воспользовались приложением «Парковки России» для оплаты поездок по проспекту Багратиона.

«В сентябре 2023 года мы интегрировали функцию оплаты проезда по проспекту Багратиона в приложение «Парковки России». Теперь не нужно устанавливать несколько приложений, в одном сервисе можно оплачивать проезд по платной дороге и стоянку на парковках», — сказал он.

Ликсутов добавил, что цифровые транспортные сервисы развиваются по задаче мэра Москвы Сергея Собянина.

В Telegram-канале Дептранса отметили, что приложение отправляет push-уведомления о неоплаченных поездках, а информация о поездке появляется в разделе «Проезды по платным дорогам».