Россиянин оформил на свою девушку несколько кредитов и проиграл деньги на ставках

Воронежские полицейские в Москве задержали жителя Липецка, который обманом оформил несколько кредитов на свою подругу и проиграл все деньги на ставках. Об этом сообщает УМВД Воронежской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Воронежа. 29-летняя женщина рассказала, что стала получать звонки от представителей банков о задолженности по кредитам, при этом займы россиянка не оформляла.

Возлюбленный девушки признался ей, что тайно оформил на ее имя кредиты на сумму 950 тысяч рублей, возвращать деньги он отказался и скрылся. Правоохранители установили местонахождение молодого человека, он успел сбежать в столицу, денег при нем не оказалось — мужчина проиграл их на спортивных ставках.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина хотел закрыть долги на ставках и украл у подруги почти 2 млн рублей, заменив деньги на билеты банка приколов.

Ранее альфонс обокрал жительницу Подмосковья на полмиллиона рублей.