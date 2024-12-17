Губернаторы рассказали о запуске аналогов программы «Время Героев» в регионах

Губернаторы нескольких российских регионов рассказали о запуске аналогов программы «Время Героев». Об этом стало известно на XXII съезде партии «Единая Россия».

Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, уже 9 месяцев в регионе действует проект «Герой 71», в рамках которого бойцам, которые вернулись с СВО, помогают получить новую профессию и найти работу.

«В сентябре мы открыли центр «Герой 71», где участники СВО и их семьи могут получить любую помощь – от бытовой до юридической», — сказал он.

Миляев добавил, что в 2025 году в Тульской области откроется еще 5 филиалов центра.

Аналог программы «Время Героев» под названием «Гордость региона» запустят и в Липецкой области.

Как рассказал губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале, проект объединит участников СВО, волонтеров и активных граждан.

«Итогом программы станут 48 выпускников: 24 участника СВО и 24 гражданских активиста. Мы хотим показать, что вклад каждого важен — и на передовой, и в тылу», — сказал он.

В 2025 году также запустят образовательный проект «Герои Югры», сообщил губернатор округа Руслан Кухарук в рамках встречи в честь Дня Героев Отечества.

Он отметил, что в рамках проекта участники смогут изучить экономику и социальную политику Югры.

Также в Самарской области провели первое собрание участников программы «Школа героев».

«Школа героев» предусматривает комплекс мер поддержки не только участников СВО, но и их семей. Выпускники «Школы героев» смогут трудоустроиться в различные структуры, в том числе на важнейшие предприятия Самарской области», — рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Также, как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков, с 1 ноября в регионе действует программа «Герои 62», направленная на обучение и продвижение ветеранов СВО на гражданской службе.

Малков выразил уверенность, что участники программы смогут проявить себя и помочь России развиваться.