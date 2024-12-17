В Новокузнецке школьница испугалась матери и скрыла, что потеряла на прогулке двухлетнюю сестру

В Новокузнецке школьница ушла на прогулку с двухлетней сестрой и потеряла ее, ребенка нашла случайная прохожая. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

В правоохранительные органы обратилась жительница Новокузнецка. Женщина сообщила, что нашла во дворе своего частного дома маленького ребенка, она завела девочку в дом.

Во время поиска родителей в полицию обратилась мать найденной девочки, а спустя некоторое время во двор пришла ее старшая 11-летняя сестра. Школьница рассказала полицейским, что без разрешения родителей отправилась гулять, взяв с собой младшую сестру. На прогулке старшая сестра увлеклась разговором с подружкой и не заметила, как потеряла младшую из виду.

Девочка побоялась признаться матери в случившемся и не отвечала на ее телефонные звонки, пытаясь найти сестру самостоятельно. Несовершеннолетних передали родителям. В отношении матери составлен протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей.

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