В России будут перерабатывать до 50 тыс. тонн отходов I и II классов ежегодно

ФГУП «ФЭО» (предприятие госкорпорации «Росатом») в рамках нацпроекта «Экология» ввело в опытно-промышленную эксплуатацию производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов в Саратовской и Курганской областях, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Как отметил заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям госкорпорации «Росатом» Андрей Никипелов, мощности ПТК позволят решить задачу по эффективному и безопасному обращению с промышленными отходами.

«Современные технологические решения на предприятиях позволят получать из отходов вторичное сырье», — сказал он.

В «Росатоме» отметили, что на ПТК в Курганской и Саратовской областях можно будет перерабатывать до 50 тыс. тонн отходов I и II классов ежегодно.

По словам директора направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации «Росатом» Андрея Лебедева, «Росатом» при поддержке законодателей и Минприроды создает целую систему по работе с опасными промышленными отходами.

Напомним, в рамках нацпроекта «Экология» госкорпорация «Росатом» создает безопасную и эффективную системы обращения с промышленными отходами I-II классов. За создание и эксплуатацию базовой инфраструктуры отвечает ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО).