Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин может получить пять лет колонии за шутку о бомбе в рюкзаке

В Петербурге завели дело в отношении мужчины, пошутившего о бомбе в аэропорту

close
Игорь Руссак/РИА Новости

Россиянин стал фигурантом уголовного дела после шутки о бомбе в аэропорту Пулково, расположенном в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на странице Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу в социальной сети «Вконтакте».

Из заявления следует, что речь идет о 37-летнем мужчине. Гражданин собирался лететь в Самару, но во время регистрации на соответствующий рейс решил пошутить. В результате он заявил, что в его ручной клади находится взрывное устройство.

После этого сотрудники воздушной гавани позвонили в правоохранительные органы и экстренные службы. На место прибыли полицейские, которые досмотрели личные вещи пассажира и не обнаружили в них никаких подозрительных предметов.

«Оказалось, что путешественник сделал заявление из хулиганских побуждений», — говорится в публикации.

В тексте подчеркивается, что на этом фоне в отношении россиянина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Максимальное наказание за соответствующее правонарушение — пять лет лишения свободы.

Ранее жителя Санкт-Петербурга задержали за ложный звонок о минировании атомной электростанции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами