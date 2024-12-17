Россиянин может получить пять лет колонии за шутку о бомбе в рюкзаке

Россиянин стал фигурантом уголовного дела после шутки о бомбе в аэропорту Пулково, расположенном в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на странице Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу в социальной сети «Вконтакте».

Из заявления следует, что речь идет о 37-летнем мужчине. Гражданин собирался лететь в Самару, но во время регистрации на соответствующий рейс решил пошутить. В результате он заявил, что в его ручной клади находится взрывное устройство.

После этого сотрудники воздушной гавани позвонили в правоохранительные органы и экстренные службы. На место прибыли полицейские, которые досмотрели личные вещи пассажира и не обнаружили в них никаких подозрительных предметов.

«Оказалось, что путешественник сделал заявление из хулиганских побуждений», — говорится в публикации.

В тексте подчеркивается, что на этом фоне в отношении россиянина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Максимальное наказание за соответствующее правонарушение — пять лет лишения свободы.

Ранее жителя Санкт-Петербурга задержали за ложный звонок о минировании атомной электростанции.