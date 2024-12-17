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Жителя Ялты задержали по подозрению в передаче данных о военной технике ВС РФ в Крыму

ФСБ: задержан житель Ялты, передававший СБУ сведения о военной технике в Крыму

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Ялты задержали за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) информации о дислокации и передвижении военной техники в Крыму. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ, передает РИА Новости.

Задержанный — гражданин России 1993 года рождения. По данным ведомства, мужчина через мессенджер Telegram установил контакт с сотрудником украинской военной разведки и заявил о готовности передавать различного рода сведения, в том числе фото- и видеоматериалы.

Выполняя задания украинского куратора, россиянин передал ему информацию о местонахождении и передвижении российской военной техники на территории Республики Крым.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Он заключен под стражу.

Также в ФСБ РФ сообщили, что мужчина дал признательные показания: он рассказал, что снимал передвижение российских боевых кораблей в бухте Севастополя.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья осужден на 19 лет за госизмену и терроризм.

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