В Приамурье мужчина откусил посетителю кафе часть уха во время драки

В Приамурье братья устроили драку в кафе и оказались под арестом за откушенное у одного из посетителей ухо, сообщили в прокуратуре Амурской области.

Инцидент произошел 8 декабря в одном из ночных заведений в городе Свободном. В темное время суток двое местных жителей из хулиганских побуждений спровоцировали драку с посетителями кафе. Зачинщиками оказались 30-летний мужчина и его 25-летний брат, во время потасовки один из них, по версии следствия, откусил оппоненту часть уха.

Нападавших задержали и отправили под стражу по обвинению в хулиганстве. За решеткой они пробудут два месяца. Ход расследования контролирует городская прокуратура. Информации о состоянии потерпевшего не поступало.

Ранее посетитель ночного клуба признался диджею в любви и откусил ему ухо.