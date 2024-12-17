Стало известно, в каком состоянии находится курский поселок Глушково после боев

Населенный пункт Глушково, расположенный в Курской области, является одним из наиболее пострадавших в регионе. Об этом пишет издание РБК, журналисты которого побывали в поселке.

В материале отмечается, что в 2021 году в Глушково проживали 4,7 тыс. человек. Почти весь населенный пункт — это частная одноэтажная застройка, есть лишь несколько многоквартирных домов от двух до пяти этажей.

По словам местных жителей, после вторжения украинских войск в Курскую область в августе 2024 года в поселке произошли ожесточенные бои. Интенсивные сражения длились с августа по октябрь.

Корреспондентам удалось связаться с жительницей Глушково, представившейся Ольгой. После вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) женщина покинула поселок, но позже вернулась домой.

«Снаряды свистят, поселок горит, много прилетов. Люстры дрожали, дом ходуном ходил», — рассказала она.

По информации РБК, в данный период в населенном пункте фиксировали до 20 прилетов в день. Местный житель по имени Николай заявил, что один из снарядов ВСУ упал в огороде его соседа. В результате мужчину, в тот момент копавшего картошку, «зарыло по горло».

«Хорошо, собака стала откапывать и гавкать. Солдаты мимо шли, пошли посмотреть, кто лает, [откопали]», — добавил Николай.

Сейчас в поселке находится очень много разрушенных зданий. В том числе из-за атак со стороны украинских бойцов было полностью уничтожено здание краеведческого музея, уточняется в материале.

Ранее в администрации Курской области заявили о планах электрифицировать Глушково.