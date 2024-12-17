Многомиллиардный тендер на строительство субмарин для Индии сорван

Индия приняла решение приостановить международный тендер на строительство шести подводных лодок для ВМС страны на своих верфях. Объявление победителя тендера было отложено на неопределенное время из-за жалоб индийских подрядчиков на то, что компании из Германии и Испании не выполняют условия по передаче технологий для строительства субмарин, сообщает агентство Bloomberg.

Срыв этой «исторической сделки» стал значительным ударом для правительства Нарендры Моди, стремящегося получать современное вооружение в рамках программы Make in India. Неудача западных компаний может способствовать активизации российского сотрудничества с Индией в области модернизации военно-морского флота, особенно учитывая готовность Москвы удовлетворить ключевое требование Дели о передаче технологий.

Минобороны Индии создало специальный комитет для расследования ситуации, касающейся немецкого концерна ThyssenKrupp Marine Systems, который работает с индийской судоверфью Mazagon Dock Shipbuilders Limited, и испанской компании Navantia, также участвующей в конкурсе.

В сентябре военно-морские силы США пополнились новой атомной подводной лодкой USS New Jersey класса «Вирджиния».

Ранее стало известно, почему советская подлодка превзошла американские субмарины.