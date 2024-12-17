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Многомиллиардный тендер на строительство субмарин для Индии сорван

Индия приостановила многомиллиардный тендер на строительство субмарин

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Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

Индия приняла решение приостановить международный тендер на строительство шести подводных лодок для ВМС страны на своих верфях. Объявление победителя тендера было отложено на неопределенное время из-за жалоб индийских подрядчиков на то, что компании из Германии и Испании не выполняют условия по передаче технологий для строительства субмарин, сообщает агентство Bloomberg.

Срыв этой «исторической сделки» стал значительным ударом для правительства Нарендры Моди, стремящегося получать современное вооружение в рамках программы Make in India. Неудача западных компаний может способствовать активизации российского сотрудничества с Индией в области модернизации военно-морского флота, особенно учитывая готовность Москвы удовлетворить ключевое требование Дели о передаче технологий.

Минобороны Индии создало специальный комитет для расследования ситуации, касающейся немецкого концерна ThyssenKrupp Marine Systems, который работает с индийской судоверфью Mazagon Dock Shipbuilders Limited, и испанской компании Navantia, также участвующей в конкурсе.

В сентябре военно-морские силы США пополнились новой атомной подводной лодкой USS New Jersey класса «Вирджиния».

Ранее стало известно, почему советская подлодка превзошла американские субмарины.

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